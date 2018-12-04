Еврогруппа поддержала позицию Еврокомиссии в бюджетном споре с Римом

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) полностью поддержала позицию Еврокомиссии в бюджетном споре с Италией. Об этом говорится в заявлении Еврогруппы, опубликованном во вторник по итогам заседания, продолжавшегося в Брюсселе до раннего утра.

"Еврогруппа полностью поддерживает оценку Еврокомиссии и рекомендует Италии принять необходимые меры, чтобы достичь соответствия требованиям Пакта стабильности и роста. Мы поддерживаем продолжающийся диалог между Еврокомиссией и итальянскими властями [по проблеме бюджета]", - говорится в документе.

По остальным странам Еврогруппа отметила, что бюджеты Бельгии, Франции, Испании, Португалии и Словении "сохраняют риски несоответствия требованиям Пакта стабильности и роста". Этим странам Еврогруппа рекомендовала принять меры для улучшения бюджетных показателей. Бюджетные планы остальных 13 государств соответствуют требованиям этого документа.

Еврогруппа также приветствовала тот факт, что Греция впервые с 2010 года стала частью нормальной процедуры согласования бюджета после завершения программы международной макрофинансовой помощи этой стране в августе 2018 года. Страны зоны евро обязались согласовывать проекты своих бюджетов с Еврокомиссией после кризиса евро 2010-2014 годов, вызванного, в частности, повсеместным несоблюдением государствами сообщества бюджетных критериев Пакта стабильности и роста, который является базовым документом зоны евро и определяет предельный допустимый дефицит госбюджета в 3% ВВП, а госдолг - в 60% ВВП.

23 октября Еврокомиссия впервые в истории потребовала от страны Евросоюза - Италии - доработки проекта бюджета на следующий год. Еврокомиссия в июне рекомендовала Италии сократить бюджетный дефицит на 0,6% ВВП (по сравнению с 2018 годом), тогда как в проекте бюджета Италии, представленном на рассмотрение ЕК в октябре, предусмотрено увеличение дефицита на 0,8-0,9% для расширения социальных программ.

13 ноября Еврокомиссия получила для согласования доработанный проект бюджета Италии на 2019 год. Однако правительство Италии, несмотря на требования Брюсселя, оставило без изменений прогноз дефицита бюджета 2019 года, скорректировав лишь некоторые показатели проекта. В результате Еврокомиссия инициировала формальную процедуру устранения нарушений в отношении Италии, хотя эта проблема еще может быть снята в рамках прямых переговоров по бюджету между Брюсселем и Римом.