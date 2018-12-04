СМИ: Китай не подчинится интересам США

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай, будучи полностью суверенным государством, не подчинится интересам США, трения между двумя странами сохранятся. Об этом пишет во вторник газета China Daily , комментируя внешне благоприятные для обеих сторон итоги встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.

"В США есть некоторые люди, кто хочет использовать торговую войну и другие средства для того, чтобы силой превратить Китай в концессию, подавив китайскую экономическую трансформацию и индустриальный рост, приводимый в движение инновациями и технологиями, - отмечается в редакционной статье издания. - Однако их мечты так и останутся иллюзиями, поскольку Китай, в отличие от союзных США стран, является суверенным государством, обладающим полной независимостью, и оно не подчинится американским интересам".

"Кроме того, в отличие от Советского Союза, который соперничал с США во время холодной войны, Китай обладает большими соревновательными возможностями и способен выдержать давление США", - подчеркивает китайская газета.

"Противоречия между Китаем и США вряд ли будут быстро разрешены. При этом соревнование между Китаем и США в новых технологиях, таких, например, как система 5G, будет продолжаться", - предрекает издание.

"Поэтому приостановка пошлин [на импортируемые китайские товары] - это, конечно, хорошая новость, но это отнюдь не конец трениям между сторонами, которые будут сохраняться в таких областях, как доступ к рынкам, права интеллектуальной собственности и передача технологий", - резюмирует China Daily.

В субботу лидеры Китая и Соединенных Штатов договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий. Председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях. Теперь двум странам предстоит прийти к взаимопониманию по таким ключевым проблемам, считающимся камнями преткновения для развития обоюдных контактов, как усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями. В случае, если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.