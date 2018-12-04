СМИ: Китай не подчинится интересам США

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай, будучи полностью суверенным государством, не подчинится интересам США, трения между двумя странами сохранятся. Об этом пишет во вторник газета China Daily, комментируя внешне благоприятные для обеих сторон итоги встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.
"В США есть некоторые люди, кто хочет использовать торговую войну и другие средства для того, чтобы силой превратить Китай в концессию, подавив китайскую экономическую трансформацию и индустриальный рост, приводимый в движение инновациями и технологиями, - отмечается в редакционной статье издания. - Однако их мечты так и останутся иллюзиями, поскольку Китай, в отличие от союзных США стран, является суверенным государством, обладающим полной независимостью, и оно не подчинится американским интересам".
"Кроме того, в отличие от Советского Союза, который соперничал с США во время холодной войны, Китай обладает большими соревновательными возможностями и способен выдержать давление США", - подчеркивает китайская газета.
"Противоречия между Китаем и США вряд ли будут быстро разрешены. При этом соревнование между Китаем и США в новых технологиях, таких, например, как система 5G, будет продолжаться", - предрекает издание.
"Поэтому приостановка пошлин [на импортируемые китайские товары] - это, конечно, хорошая новость, но это отнюдь не конец трениям между сторонами, которые будут сохраняться в таких областях, как доступ к рынкам, права интеллектуальной собственности и передача технологий", - резюмирует China Daily.
В субботу лидеры Китая и Соединенных Штатов договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий. Председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях. Теперь двум странам предстоит прийти к взаимопониманию по таким ключевым проблемам, считающимся камнями преткновения для развития обоюдных контактов, как усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями. В случае, если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.