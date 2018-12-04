Роспотребнадзор проверил мясную продукцию на соответствие гигиеническим нормам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, за девять месяцев 2018 года составил 3,8%, (в 2017 году этот показатель достигал 4,5%). Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам проведенных ведомством проверок.

В январе - сентябре 2018 года было исследовано около 110 тыс. проб мясной продукции на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Согласно результатам проверок, доля мяса и мясных продуктов, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов, в последние годы остается на низком уровне и не превышает 1%.

Доля мясных продуктов, не соответствующих гигиеническим требованиям по содержанию антибиотиков, за девять месяцев 2018 года составила 0,28% (2017 года 0,21%). По физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество продукции (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие), не соответствовало нормативным требованиям 2,26% проб, что соответствует показателям за 2017 год. (2,29%).

Всего за январь - сентябрь 2018 года специалисты Роспотребнадзора забраковали 154 т не соответствующей установленным требованиям мясной продукции, в 2017 году этот показатель составлял 44 т.