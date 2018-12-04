Возведение моста из Лабытнанги в Салехард планируется начать этой зимой

ТАСС, 4 декабряю. Строительство моста через Обь, который соединит города Лабытнанги и Салехард, планируется начать в конце 2018 года или в начале 2019 года, сообщил во вторник губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

"Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы уже этой зимой начать строительство моста через Обь, который свяжет столицу нашего округа с большой землей. Мы долго к этому шли и верили в успех", - сказал губернатор в ежегодном докладе о положении дел в регионе.

Сейчас, чтобы добраться из одного города в другой, в летнее время необходимо воспользоваться паромом, а в холодное время года - зимником. Строительство моста из Лабытнанги в Салехард является одним из ключевых пунктов реализации проекта Северного широтного хода (СШХ) - проектируемой в ЯНАО железнодорожной магистрали протяженностью более 700 километров, которая пройдет по маршруту Обская - Салехард - Надым - Новый Уренгой - Коротчаево и свяжет Северную железную дорогу со Свердловской.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года правительство РФ распорядилось заключить концессионное соглашение с ООО "Северный широтный ход" по строительству железнодорожной линии Обская - Салехард - Надым. В октябре соглашение было заключено между РФ в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта и ООО "Северный широтный ход". Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 230 млрд рублей. Для РЖД это будет первый проект по схеме концессии.

СШХ станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно- ресурсного потенциала российской Арктической зоны. Кроме того, проект позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.