Петербургская биржа отстранила от торгов топливом трех независимых трейдеров

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Три трейдинговые компании отстранены от участия в торгах в секции нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Еще двум компания вынесены предупреждения, следует из сообщения торговой площадки.

Так, с 14 декабря биржа прекращает допуск к торгам и расторгает договор на проведение организованных торгов с ООО "Гео", ООО "Темп" и ООО "Квант". В материалах биржи указывается, что эти участники торгов не исполняют свои обязательства, с ними также невозможно связаться по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

Официальный представитель биржи подтвердил ТАСС факт отстранения этих компаний от торгов.

Еще двум организациям - ООО "Энергия" и ООО "ТК Инфорком" - вынесены предупреждения, сообщает биржа.

Ранее СПбМТСБ и "Роснефть" представили в ЦБ РФ перечень предложений по ужесточению условий торгов для трейдеров с целью борьбы с манипуляциями на торгах топливом.