Роухани: США не смогут ограничить экспорт нефти Ирана без ущерба для экспортеров Залива

ТАСС, 4 декабря. Иран предупредил США о возможном прекращении экспорта нефти из Персидского залива, если Тегеран будет лишен возможности поставок своих углеводородов на внешние рынки. Об этом, как сообщает агентство IRNA , заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.

"США не смогут остановить экспорт иранской нефти и должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже его топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива", - сказал Роухани.

По словам президента, "США хотят запретить Ирану экспортировать нефть, намерены препятствовать торговле страны с миром и стремятся изолировать Тегеран в регионе". "Однако на всех обозначенных направлениях позиции нашей страны остаются стабильными, и иранский народ сможет одержать победу в этом противостоянии", - подчеркнул он.

5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана - среди них Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция. По разным оценкам, иранский экспорт нефти снизился уже на 1 млн баррелей в сутки.

Иран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в случае угрозы национальным интересам Тегерана. В частности, Корпус "стражей исламской революции" (элитные подразделения ВС Ирана) в начале июля сообщил о готовности перекрыть эту водную артерию для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат применять санкции в отношении Ирана.