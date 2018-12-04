Титов предложил создать комиссию для разрешения споров между бизнесменами России и Китая

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать общественную комиссию по урегулированию споров между китайскими и российскими предпринимателями. Об этом он сообщил на IV Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса в Челябинске.

"Предлагаю сегодня создать специальный инструмент. Это будет общественная комиссия по урегулированию споров. Мы предлагаем, если возникают такие споры между российскими и китайскими предпринимателями, которые не могут быть решены в двухстороннем порядке, обращаться в эту комиссию", - сказал Титов.

Он отметил, что комиссия будет проводить непредвзятую экспертизу произошедшего и оказывать всяческую помощь и российским, и китайским предпринимателям для того, чтобы конфликт был урегулирован как можно быстрее.

О форуме

IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса проходит в Челябинске 4 декабря. В мероприятии принимают участие свыше 180 человек. По данным областного Минэкономразвития, за январь - сентябрь 2018 года внешнеторговый оборот Челябинской области с Китаем вырос почти на 30% и достиг $440 млн.

В рамках деловой программы форума состоятся пленарное заседание, деловые переговоры между российскими и китайскими компаниями, круглые столы. Организаторами IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса с российской стороны выступают Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, правительство Челябинской области. Основной оператор форума - Южно-Уральская торгово-промышленная палата.