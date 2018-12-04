Saxo Bank прогнозирует поглощение Tesla компанией Apple и солнечные бури в 2019 году

ТАСС, 4 декабря. Датский Saxo Bank ожидает в 2019 году покупки Tesla компанией Apple, увольнения главы ФРС, введения всемирного транспортного налога и разрушительные солнечные бури. Такие прогнозы содержатся в неофициальном прогнозе банка "Шокирующие предсказания", опубликованном во вторник.

В 2017 году Saxo Bank предсказывал отмену Brexit, обвал индекса S&P на 25%, стремительный рост цены биткоина до $60 тыс. в 2018 году и другие спорные события. На данный момент банку более или менее точно удалось предсказать динамику курса евро, который к концу 2018 года снизился по отношению к доллару примерно на 10%.

"Мировая экономика сейчас подвержена большим рискам. Я не обещаю апокалипсис, но мы уже можем видеть четырех его всадников-предвестников: тенденция к деглобализации, низкая денежная база, увеличение стоимости денег и рост цен на энергоносители", - заявил главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен во время презентации "Шокирующих предсказаний" банка.

По мнению эксперта, показатель общемирового объема денег находится на самом низком за последние десятилетия уровне, при этом ФРС США настаивает на повышении ставок, что приведет к замедлению экономики. Помимо очевидных негативных сигналов на рынке, Якобсен также называет несколько маловероятных, но критичных для финансового рынка событий, опасность наступления которых недооценивают мировые инвесторы.

Трамп скажет Пауэллу: "Вы уволены!"

На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке в декабре 2018 года глава ФРС Джером Пауэлл поддержит повышение ставки, что уже в начале 2019 года приведет к стремительному падению американского рынка акций, прогнозирует Якобсен. Этот факт, по мнению экономиста, разозлит президента Трампа, и он заменит Пауэлла на более лояльного к власти Нила Кашкари. Таким образом, Кашкари продолжит политику по снижению уровня государственного долга и разгонит инфляцию до фактических 6% (по официальным данным - 3%).

Поглощение Tesla и всемирный транспортный налог

"Компания Apple понимает, что если она хочет углубить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут автомобили, поскольку цифровые технологии проникают в автомобильную промышленность все более активно", - говорится в прогнозе Saxo Bank. Согласно расчету аналитиков банка, Apple обеспечит финансирование сделки по покупке Tesla, которая остро нуждается в инвестициях, на 40% выше номинала - по $520 за акцию - и приобретет компанию по цене, которая на $100 выше, чем было упомянуто в недавнем твите Илона Маска. Экспертиза Apple в высоких технологиях поможет вывести американский бренд в лидеры по производству электрокаров, считают в Saxo Bank.

Согласно прогнозу банка, международная авиация и судоходство, до сих пор пользовавшиеся существенными налоговыми привилегиями благодаря Чикагской конвенции 1944 года, станут целью нового Всемирного транспортного налога. Необходимость введения подобных мер продиктована опасениями по поводу стремительного изменения климатических условий в мире и угрозы глобального потепления. Новая налоговая ставка будет равняться $50 за тонну выбросов CO2, что существенно превышает средний показатель 2018 года (15 евро за тонну) для европейской Системы торговли квотами на выбросы, говорится в отчете банка. Повышение налога ожидаемо приведет к росту цен на морские перевозки и авиабилеты и, следовательно, к общему повышению цен на товары, транспорт и туризм.

Солнечная энергия

Как известно, солнечная энергия не только является источником жизни на Земле, но также может оказывать разрушительное воздействие. Так, в 1859 году корональный выброс массы (солнечная буря) привел к сильнейшему сбою в работе радио и телеграфа, пишет в отчете глава департамента рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью Saxo Bank Джон Харди. В 2019 году солнце будет очень активно, что приведет к возникновению новой солнечной бури и уничтожению большей части спутников в западном полушарии, заключает он. Последствия хаоса от потери GPS связи аналитики Saxo Bank оценивают примерно в $2 трлн.