Пуск третьей очереди завода "Ямал-СПГ" запланирован через неделю

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Третья очередь завода "Новатэка" по сжижению природного газа (СПГ) на Ямале будет запущена через неделю, что позволит предприятию выйти на плановую мощность в 16,5 млн тонн в год, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в округе.

"Новатэк" реализует проект "Ямал-СПГ" на базе Южно-Тамбейского месторождения. Он предполагает запуск трех технологических очередей мощностью 5,5 млн тонн в год каждая.

"Еще одно ключевое для нас событие в этом году - выход завода по сжижению природного газа "Ямал-СПГ" на плановую мощность. Буквально через неделю будет запущена третья очередь. Округ теперь делится теплом и энергией не только со странами Европы. Сегодня слово "Ямал" хорошо известно в Азии, куда по Северному морскому пути идут газовозы с ямальским СПГ", - сказал Артюхов.

Производство СПГ на первой технологической линии завода началось 5 декабря 2017 года. В августе 2018 года "Ямал СПГ" отгрузил первую партию СПГ после запуска второй технологической линии завода. Компания также объявила о намерении запустить в конце 2019 года дополнительную - четвертую линию завода мощностью до 1 млн тонн в год. На этой линии будет использована инновационная технология сжижения газа, запатентованная "Новатэком". Оборудование для четвертой линии изготовят и поставят российские предприятия.

СПГ в России

В России, помимо "Ямал-СПГ", действует завод по сжижению газа "Сахалин-2", запущенный в 2009 году. Его участниками выступают "Газпром" и Royal Dutch Shell.

Сейчас, по оценке министра энергетики РФ Александра Новака, доля России на мировом рынке СПГ составляет около 4%, но к 2035 году она может вырасти до 15-20%.

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, экспорт сжиженного природного газа из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с января по ноябрь 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,6 млрд куб. м.