FT: Евросоюз хочет расширить использование евро для ограничения доминирования доллара

ТАСС, 4 декабря. Брюссель разработал пакет мер по увеличению использования евро в таких "стратегических сферах", как энергетика, сырьевые товары, самолетостроение, в попытке ограничить доминирование доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times, ознакомившаяся с проектом документа Еврокомиссии.

Укрепление "международной роли" евро, по мнению его авторов, необходимо для повышения экономического суверенитета сообщества с учетом политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом. Брюссель считает необходимым действовать в соответствии с "недавними проблемами в отношении управления и торговли на основе международных правил". Это замечание, как полагает издание, является "скрытой ссылкой на агрессивную торговую политику администрации Трампа".

В этой ситуации, считают в ЕК, страны - члены ЕС должны гарантировать, чтобы контракты, заключенные "в рамках межгосударственных энергетических соглашений" были выражены в евро. На данный момент более 80% импорта Евросоюзом энергоресурсов выражается в долларах. Эти шаги приобретают особую значимость для Брюсселя в связи с усилиями европейских стран по сохранению сделки с Ираном, ограничивающей ядерные разработки Тегерана, подчеркивает газета.

Содействие увеличению глобального использования евро отражает "политический, экономический и финансовый вес блока" в более многополярном мире, указывается в проекте документа, который будет представлен на рассмотрение лидеров ЕС на предстоящем в декабре саммите сообщества.

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники соглашения не одобрили выход из него США и остались привержены прежним договоренностям.