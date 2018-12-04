Банк России может в 2019 году обсудить полномочия страховых детективов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России считает возможным в 2019 году провести обсуждение полномочий страховых детективов - о введении этого института давно просят страховщики. Об этом сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции по противодействию страховому мошенничеству "Барьер".

"Главная дискуссия, которую мы еще не провели - ни внутри страхового сообщества, ни с правоохранительными органами - пределы функционала страховых детективов. Мне кажется, если мы берем усредненный классический западный вариант - это какой-то выход на оперативно-разыскную деятельность. Хоть в какой-то части, минимальной. Тем не менее, страховые детективы на эту поляну будут заходить. Готово ли к этому страховое сообщество - это специальная совершенно история, правоохранная, и готовы ли к этому правоохранительные органы - это большой вопрос. Эту дискуссию, возможно, в 2019 году надо провести", - сказал он.

Существующее законодательство не дает страховщикам эффективно расследовать страховые случаи и предотвращать мошенничество, добавил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Страховщики хотят получить ряд полномочий, предусмотренных законом об оперативно-разыскной деятельности: опрос, наведение справок, исследование признаков и документов, обследование помещений, участков местности и транспортных средств.

Текущие возможности служб безопасности страховых компаний ограничены "с точки зрения получения информации, запроса информации, с точки зрения возможности страховой компании не совершать какие-то действия, если есть обоснованные подозрения на злоупотребления или страховое мошенничество", признал Чистюхин. По его мнению, институт страховых детективов имеет потенциал.