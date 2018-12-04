Госдума приняла закон о типовом договоре безвозмездного пользования лесным участком

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий обязанность разработки типового договора безвозмездного пользования лесным участком. Документ был инициирован правительством, изменения вносятся в Лесной кодекс.

Согласно закону, типовой договор безвозмездного пользования лесным участком устанавливает права и обязанности сторон, а также предусматривает меры ответственности за нарушение договорных обязательств. Полномочиями по утверждению такого договора наделяется уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Планируется, что таким органом будет Рослесхоз.

Документ предусматривает, что такой договор заключается на срок от одного года до пяти лет без проведения торгов на основании заявления заинтересованного лица в случае отсутствия сведений о таком лице в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

Закон вступит в силу 1 июня 2019 года.

Ко второму чтению документа поступило пять поправок, которые носят юридико-технический и лингвистический характер. Как подчеркнул ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, "законопроект направлен на установление единообразного подхода к составу и содержанию договорных обязательств, способствует обеспечению прозрачности деятельности по предоставлению лесных ресурсов и препятствует возникновению коррупционных рисков".