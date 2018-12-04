Москва представила 17 стартапов под брендом Made in Moscow на выставке в Хельсинки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москву под единым брендом Made in Moscow представили 17 технологичных стартапов в области медицины на двухдневной конференции в Хельсинки SLUSH 2018, которая стартовала во вторник. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инноваций столицы.

"Свои проекты в разных областях покажут порядка 2,6 тыс. небольших и начинающих компаний. Москву под единым брендом Made in Moscow представляют 17 технологичных стартапов", - говорится в сообщении департамента.

Среди инновационных решений в медицинской отрасли, представленных столицей на SLUSH 2018 - комплексное решение для специалистов по нейрореабилитации "SensoRehab", программный комплекс для обработки и анализа сигнала электрокардиограммы "SENCE2BEAT", децентрализованная платформа записи на прием к врачу и обмена медицинскими данными "Med.me". Среди необычных экспонатов Москва представит детский активный протез кисти и предплечья "КИБИ". Ребенок сам может выбрать дизайн протеза, цвет или даже стилизацию под супергероя.

Для безопасности детей и пожилых людей московские разработчики создали умные часы-телефон и кулон "Aimoto" с возможностью вызова экстренной помощи через сервис "Кнопка Жизни".

Также среди столичных стартапов будет представлена единственная в мире сеть "Samocat Sharing". Владелец франшизы данной сети через личный кабинет может отслеживать все поездки и транзакции, управлять своими станциями и тарифами, смотреть аналитику по поездкам и выручке.

По данным столичных властей за первые девять месяцев 2018 года объем высокотехнологичного экспорта московских компаний в Финляндию достиг почти $50 млн.

Выставка SLUSH

SLUSH 2018 одна из крупнейших конференций стартапов Северной Европы, России и Балтии. Она продлится два дня и соберет, как ожидают организаторы, больше 20 тыс. гостей и инвесторов со всего мира. Свои проекты в разных областях покажут порядка 2,6 тыс. небольших и начинающих компаний.

МЭЦ

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан столичным департаментом предпринимательства и инноваций в 2017 году. Он помогает выстраивать каналы сбыта, используя маркетинговые, финансовые и консалтинговые инструменты: выставки продукции, электронная коммерция, экспортный каталог, содействие страховым и финансовым мерам поддержки правительства Москвы. В апреле стартовал пилотный проект МЭЦ по продвижению продукции столичных производителей на рынки e-commerce. Таким образом появилась возможность реализовывать продукцию через такие зарубежные торговые онлайн-площадки, как Ebay, Amazon и Alibaba.

Выйти на экспортные рынки медицинским компаниям помогает электронный каталог, созданный в рамках программы МЭЦ по поддержке производителей столицы "Сделано в Москве". В разделе медицины присутствует 178 товаров от 65 компаний столицы. Программа работает в столице с 2016 года. Она также содействует организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом Made in Moscow.