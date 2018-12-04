Госдума приняла закон, меняющий ряд норм в организации азартных игр по ставкам на спорт

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, обязывающий организаторов азартных игр, принимающих ставки на исход спортивных соревнований, делать отчисления на развитие спорта, а также запрещающий им принимать ставки на детско-юношеские спортивные соревнования. Закон был инициирован группой депутатов от фракции ЛДПР.

Закон обязывает организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах информировать профессиональную спортивную лигу, организующую соответствующие официальные спортивные соревнования, о выигрышах по результатам пари, заключенных на эти соревнования, завершившиеся с наименее вероятным результатом или исходом.

Закон уточняет, что организатор азартных игр в букмекерской конторе обязан заключать соглашения об использовании символики, наименований спортивных соревнований с общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами, организующими профессиональные спортивные соревнования, в отношении которых он принимает ставки. На основании таких соглашений будут осуществляться целевые отчисления от азартных игр для финансирования мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. Порядок заключения соглашений и их условия будут утверждаться Минспортом. Данные о принятых ставках и выплаченных выигрышах, а также об объеме целевых отчислений организаторы азартных игр в букмекерской конторе будут представлять общероссийским спортивным федерациям ежеквартально не позднее 20 дней после окончания квартала.

СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах ежеквартально не позднее 30-ти дней со дня окончания квартала представляет в Минспорт и ФНС информацию о принятых ставках, в том числе интерактивных, в отношении спортивных соревнований, организованных общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами, и о выплаченных выигрышах.

Закон обязывает общероссийские спортивные федерации размещать на своих сайтах в интернете перечень заключенных соглашений, а также информацию об общей сумме средств, полученных ими в виде целевых отчислений от азартных игр в отчетном календарном году и сведения об их распределении. Такие сведения они обязаны представлять не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Букмекерским конторам и тотализаторам в пунктах приема ставок запрещается заключение пари на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.