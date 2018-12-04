Законопроект о повышении МРОТ с 2019 года прошел второе чтение Госдумы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник единогласно приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, увеличивающий МРОТ с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей. Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"Предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 года. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 163 рубля в месяц) составит 117 рублей", - говорится в пояснительной записке. Отмечается, что это позволит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн работников.

Механизм ежегодного установления МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года был введен федеральным законом от 28 декабря 2017 года, при этом начиная с 1 января 2019 года МРОТ должен ежегодно устанавливаться федеральным законом. Таким образом, законопроект носит преимущественно технический характер. Ко второму чтению в документ внесена одна поправка, уточняющая название проекта закона.