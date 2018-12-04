Титов: "лондонский список" бизнесменов увеличился на девять человек

Ранее сообщалось, что вернуться в Россию до конца года должны три или четыре российских предпринимателя.

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Еще девять человек пополнили так называемый "лондонский список" предпринимателей, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Кроме этого, мы увеличили список еще на девять человек", - сказал Титов в кулуарах IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Челябинске.

Он отметил, что документы данных предпринимателей переданы в правоохранительные органы для изменения юридического статуса. "Надеемся, что до конца года или в начале следующего года они также получат юридическое решение о том, что с них будет снят арест как мера пресечения, и они будут исключены из списка федерального и международного розыска", - добавил Титов.

С начала года в Россию вернулось шестеро российских бизнесменов, напомнил Титов. Ранее сообщалось, что шестым бизнесменом стал вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, вернувшийся в ноябре.

"Лондонский список" Титова был составлен в феврале 2018 г. после встречи бизнес-омбудсмена в Лондоне с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке были приведены имена около 40 человек.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что в ходе проверки уголовных дел в отношении 25 предпринимателей из списка Титова не выявлено фактов незаконности их возбуждения.