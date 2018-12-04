Счетная палата в декабре определит масштабы проверок в космической отрасли

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Масштабы проверок Счетной палаты в космической отрасли, которые могут пройти в 2019 году, будут определены в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

"До конца года будет утвержден план проверок на 2019 год. Тогда и сможем говорить о масштабах будущих проверок космической отрасли", - отметили в пресс-службе, воздержавшись от более подробных комментариев.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 25 ноября назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Ранее в отчете Счетной палаты сообщалось, что в 2017 году ведомство выявило 151 факт нарушений в работе госкорпорации "Роскосмос" на общую сумму 785,5 млрд рублей. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

Кроме того, в пресс-службе госкорпорации отмечали, что данные о финансовых нарушениях Роскосмоса, озвученные Кудриным, касаются проверок 2017 года.