В Минэнерго назвали необоснованными санкции в отношении "Промсырьеимпорта"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минэнерго России считает необоснованными санкции США, введенные в отношении структуры Минэнерго - "Промсырьеимпорта", сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
"Мы любые санкции считаем необоснованными, потому что они не соответствуют международному праву. И эти [санкции в отношении "Промсырьеимпорта"] тоже", - сказал Новак.
Соединенные Штаты 20 ноября внесли в санкционные списки шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти сирийскому правительству, среди которых и внешнеэкономическое объединение "Промсырьеимпорт".
Кроме того, "Промсырьеимпорт" выступает оператором сделки между Россией и Ираном "нефть в обмен на товары". В конце прошлого года стало известно, что Иран и Минэнерго России подписали контракт по поставкам иранской нефти на мировые рынки через "Промсырьеимпорт", объем был заявлен до 5 млн т.
Первый танкер был отправлен в ноябре 2017 г., затем поставки были приостановлены и в сентябре 2018 г. вновь возобновлены.
По данным Минфина США, иранская компания Tadbir использовалась как посредник при платежах российскому "Мир бизнес банку", средства перенаправлялись в ООО "Глобальные концепции Групп" и "Промсырьеимпорт", который, в свою очередь, оплачивал поставки иранской нефти в Сирию.