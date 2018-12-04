Госдума поддержала инициативу убрать с улиц электронные табло курсов валют

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума проголосовала во втором чтении за норму, согласно которой информация о курсах иностранных валют к рублю и кросс-курсах валют может размещаться только внутри уполномоченных банков, а не на улице. Соответствующая поправка содержится в принятом во втором чтении законопроекте, касающемся совершения резидентами валютных операций, связанных с договорами репо.

В соответствии с новой редакцией закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и с учетом принятой поправки, "Центральный банк Российской Федерации устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле - продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, а также к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к валюте РФ и (или) кросс-курсах иностранных валют при совершении таких операций".

Ранее на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский напомнил, что операции по обмену валюты могут проводиться, в соответствии с законодательством, только через уполномоченные банки. По его словам, на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам. В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки, и там граждан зачастую обманывают.

С точки зрения ЦБ, таким обменным пунктам необходимо усложнить жизнь за счет того, чтобы курсы валют размещались только внутри уполномоченного банка, чтобы незаконные точки обмена валюты не имели возможности рекламировать свои незаконные услуги и привлекать клиентов с улицы, указал Ясинский.