Госдума приняла во II чтении проект, уточняющий процедуру передачи портфеля страховщика

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий профессиональному объединению страховщиков при передаче портфеля страховой компании компенсировать недостающую часть активов из резерва гарантий. Документ был инициирован правительством России.

Изначально законопроект касался передачи портфеля договоров ОСАГО. Документ уточняет, что профобъединение - на рынке ОСАГО это - Российский союз автостраховщиков - может использовать резерв гарантий для компенсации недостающей части активов страховщика, который лишился лицензии или обанкротился. Компенсация предусмотрена исключительно денежными средствами.

Поправками ко второму чтению предложено распространить такой же порядок передачи портфеля на законы об обязательном страховании перевозчиков и владельцев опасных объектов.

Предлагаемые изменения позволят профобъединениям более эффективно использовать механизмы передачи страховых портфелей страховщиков, которые лишились лицензии или обанкротились, указывают в правительстве.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 года.