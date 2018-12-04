Якутия получит более 4 млрд рублей из федеральной казны на строительство судоверфи

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Якутия получит 4,2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство судоверфи для модернизации речного флота "Ленского объединенного речного пароходства", сообщил во вторник председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Проект, который рассчитан на 2019-2021 годы, позволит обновить устаревший флот ОАО "Ленское объединенное речное пароходство", обеспечивающего завоз грузов в арктические районы Якутии. По данным компании, средний возраст ее судов составляет 35 лет.

"Положительно решен вопрос по созданию Жатайской судоверфи. Со следующего года мы переходим к активной стадии реализации проекта. Финансирование за счет федерального бюджета подтверждено в объеме 4,2 млрд рублей. И мы уже занимаемся созданием соответствующего акционерного общества", - сказал Солодов на совместном заседании экспертного совета Федерального агентства морского и речного транспорта, правительств Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Чукотского автономного округа.

"Ленское объединенное речное пароходство" (в собственности правительства Якутии) выполняет пассажирские и грузовые перевозки на внутренних речных и морских путях. На балансе пароходства находятся более 350 грузовых, буксирных, пассажирских и вспомогательных судов общей грузоподъемностью 450 тыс. тонн. Жатайский судоремонтно-судостроительный завод был построен в 1943 году.