Заксобрание Еврейской АО приняло бюджет на 2019 год с дефицитом в 73 млн рублей

ТАСС, 4 декабря. Депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области приняли в третьем, окончательном, чтении бюджет региона на 2019 год с дефицитом в 73 млн рублей, сообщило Заксобрание региона на своем сайте.

"Депутаты областного парламента в окончательной редакции приняли областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.

Регион планирует доходы свыше 10,2 млрд рублей, расходы - около 10,3 млрд рублей. Заложенные в бюджет доходы меньше, чем в 2018 году, примерно на 20 млн рублей. Однако поскольку в федеральных министерствах обсуждается выделение регионам средств на реализацию нацпроектов, сумма может увеличиться, сказала ТАСС глава Законодательного собрания области Любовь Павлова. Кроме того, у АО могут появиться и другие дополнительные доходы, считает она.

Павлова сообщила, что расходы бюджета 2019 года по отношению к 2018 году уменьшились на 70 млн рублей, но "как только с учетом федеральных и других поступлений будет уточнена доходная часть, сразу же увеличится и расходная". По словам Павловой, бюджет имеет социальную направленность.

Верхний предел государственного внутреннего долга ЕАО на 2019 год утвержден на уровне 5,31 млрд рублей, что на 50 млн рублей превышает предельный госдолг, установленный на 2018 год, сказала Павлова, добавив, что гасить его регион планирует за счет дополнительных доходов и заимствований.