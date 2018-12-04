ЦБ допускает исключение из законопроекта Минфина норм о повышении лимитов и сроков ОСАГО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России допускает возможность исключения из законопроекта Минфина о реформировании ОСАГО норм о введении полисов ОСАГО с разными лимитами - 500 тыс. рублей, 1 млн рублей и 2 млн рублей, и сроками действия до трех лет, при этом не исключает реализации этих предложений в другой форме. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Как ранее сообщал ТАСС, законопроект вызвал замечания со стороны Главного государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ.

Законопроект Минфина предполагает введение трех видов полисов ОСАГО с разными вариантами лимитов: 500 тыс.рублей за вред жизни и здоровью и 500 тыс. рублей за вред имуществу, по 1 млн и по 2 млн рублей соответственно (сейчас - 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и 400 тыс. рублей за вред имуществу). Документ вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех лет (сейчас максимум год). Согласно проекту, страховщик будет обязан продать полис только с минимальным лимитом и сроком действия (500 тыс. рублей и один год), повышение лимита и сроков будет возможно по согласованию страхователя и страховщика.

Концептуальное замечание ГПУ касается последнего пункта, говорил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев: договор ОСАГО является публичным (страховщик не имеет права отказать в заключении договора, так как страхование обязательное), а законопроект предполагает возможность продажи полиса по обоюдному согласию страхователя и страховщика. ГПУ просит Минфин определиться, отказывается ли ведомство от публичности договора в обязательном страховании, или нет.

"Вопрос, который задали коллеги из ГПУ - это сугубо юридический вопрос соотношения частно-правовых и публично-правовых норм. Мне представляется, что какого-то серьезного противоречия нет. Но, тем не менее, если нам не удастся договориться, то, наверное, как и сказал господин Моисеев, мы исключим эти нормы из законопроекта и будем дальше думать о том, куда, возможно, эти предложения, то есть в какие иные нормы законодательства о страховании их можно будет поместить", - сказал он.

ЦБ и Минфин планирует провести с ГПУ переговоры по этим замечаниям, добавил Чистюхин.

"Я поддерживаю позицию коллег из Минфина, что это совершенно решаемая ситуация", - сказал Чистюхин.

Реформа ОСАГО

Законопроект должен стать частью разработанной ЦБ и Минфином реформы тарифообразования в ОСАГО, которая должна привести к более справедливым тарифам. Сейчас цена ОСАГО устанавливается путем умножения базовой ставки тарифа (установлен ЦБ в коридоре 3432-4118 рублей) на восемь коэффициентов, которые тоже устанавливает ЦБ.

Первым этапом станет расширение тарифного коридора на 20% вниз и 20% вверх (коридор базового тарифа составит 2746-4942 рублей), соответствующее указание ЦБ утверждено советом директоров регулятора, его теперь должен зарегистрировать Минюст. Следующий этап предполагает законодательные изменения, проект закона готовит Минфин.

Помимо трех вариантов лимитов и сроков, проект предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020 года), и замену этих коэффициентов возможностью для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала 30%, а затем 40% вверх и вниз от границ коридора.

Конечной целью реформы, возможной в более отдаленной перспективе, по мнению Минфина, должна стать либерализация ОСАГО, то есть освобождение тарифа от госрегулирования. ЦБ формулирует цель реформы как индивидуализация тарифа и отход от уравнительной системы, когда аккуратный водитель платит за риски аварийного.