Менеджмент Жуковского продал 22,5% акций оператора аэропорта его председателю

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров АО "Рампорт Аэро" - оператора подмосковного аэропорта Жуковский - Борис Алешин стал владельцем 22,5% акций компании, сообщается в пресс-релизе "Рампорт Аэро".

Продавцом акций выступило ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", которое контролирует менеджмент "Рампорт Аэро".

В результате сделки доля "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент" в "Рампорт Аэро" сократилась до 52,5% минус одна акция. Доля Ростеха, который также является акционером оператора, осталась на уровне 25% плюс одна акция.

Сделка проведена на фоне роста основных операционных показателей аэропорта Жуковский, отмечается в сообщении "Рампорт Аэро".

По итогам 2018 года Жуковский рассчитывает увеличить пассажиропоток в 2,8 раза - до 1,2 млн человек, в 2019 году - до 2 млн. человек.