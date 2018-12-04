Правительство Коми выделило более 160 млн рублей на соцподдержку инвалидов в 2019 году

ТАСС, 4 декабря. Правительство Коми выделило из республиканского бюджета более 160 млн рублей на поддержку людей с инвалидностью. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства Республики Коми.

"В Коми на соцподдержку людей с инвалидностью из бюджета республики направлено более 160 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным правительства субъекта, в 2019 году на поддержку проживающих на территории республики людей с инвалидностью [около 36,5 тыс. человек] из регионального бюджета будет выделено более 160 млн рублей. Эти средства будут направлены на компенсацию расходов на оплату жилья, компенсацию проезда к месту лечения, на компенсационные выплаты родителям и опекунам, которые ухаживают за несовершеннолетними "особенными" детьми, а также на оплату социальных проездных билетов.

Как ранее сообщал ТАСС, всего на социальную защиту населения в республике в 2019 году потратят более 11 млрд рублей.