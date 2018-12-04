Ravon отзывает в России свыше 5,2 тыс. седанов Nexia R3

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский дилер Ravon (национальная автомобилестроительная марка Узбекистана) - ООО "Равон Моторс Рус" - отзывает в России более 5,2 тыс. седанов Nexia R3 из-за возможного риска утечки гидравлической жидкости, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв касается автомобилей, реализованных с мая 2017 года по март 2018 года.

"Причиной отзыва является существующая вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута. Это может привести к утечке гидравлической жидкости из системы", - отмечается в сообщении.

На подпадающих под отзыв авто будет выполнена установка двух дополнительных хомутов на шланг системы рулевого управления.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.