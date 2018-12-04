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Путин не планирует новых контактов с принцем Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+

Ранее президент России встречался с саудовским монархом на полях саммита "двадцатки" в Аргентине

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует дополнительных контактов с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом перед заседанием министров ОПЕК+. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Сегодня и завтра какие-то контакты на этот счет не запланированы", - отметил он.

Контакты Путина с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом состоялись на минувшей неделе на полях саммита "двадцатки" в Аргентине.

Вместе с тем, Песков сообщил, что на среду у Путина запланированы переговоры в Москве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Заседание министерского мониторингового комитета состоится в среду. В его состав входят шесть стран, руководят работой Россия и Саудовская Аравия. Эти две страны играют ключевую роль в соглашении ОПЕК+. Обе страны еще не пришли к консенсусу по поводу объемов сокращения добычи в 2019 г. Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники, что Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ в 2019 г. в пределах 150 тыс. баррелей в сутки.

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Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичАргентинаВенесуэлаРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий СергеевичСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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