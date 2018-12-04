Госдума поддержала в I чтении возмещение таможенных платежей участникам инноцентров

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате таможенных платежей, понесенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, участвующими в реализации проектов инновационных научно-технологических центров.

Документ, инициированный правительством РФ в связи принятием в 2017 году закона "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вносит поправки в Бюджетный кодекс.

Согласно законопроекту, предоставление соответствующих субсидий осуществляется в форме авансовых платежей за счет средств федерального бюджета. При этом особенности предоставления таких субсидий могут быть установлены правительством.

Аналогичная норма по предоставлению субсидий на возмещение затрат по уплате таможенных платежей предусмотрена и для лиц, участвующих в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса инновационного центра "Сколково".