Выплаты вкладчикам банка "Первомайский" составят около 6,1 млрд рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объем выплат вкладчикам лишившегося лицензии краснодарского банка "Первомайский" составит около 6,1 млрд рублей. Обратиться за страховым возмещением могут 22,3 тыс. вкладчиков, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В том числе около 3 тыс. вкладчиков имеют счета для предпринимательской деятельности, общая сумма возмещения для них составит около 435 млн руб.

Страховое возмещение будут выплачивать банки агенты - Сбербанк и РНКБ Банк - с 5 декабря 2018 года в течение не менее одного года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии, напомнили в АСВ.

ЦБ с 23 ноября отозвал лицензию у банка "Первомайский". По информации регулятора, ключевым направлением деятельности банка было кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком, а основным источником средств для этого стали привлеченные средства населения (около 70% пассивов). При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью. В то же время кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем ЦБ неоднократно требовал у банка досоздать резервы на возможные потери по займам.

Согласно данным ЦБ, на 1 ноября банк "Первомайский" занимал 204-е место по величине активов в банковской системе РФ.