Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании вопросов ликвидации игорных зон

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы ликвидации или изменения границ игорной зоны, а также ущерба инвесторов игорной зоны в этих случаях. Документ был инициирован правительством России.

Согласно законопроекту, ликвидация игорной зоны либо изменение ее границ, повлекшее невозможность организации и проведения азартных игр в игорной зоне, до истечения 10 лет со дня ее создания допускается только на основании федерального закона. В случае ликвидации игорной зоны либо изменения ее границ на основании закона до истечения 10 лет со дня ее создания инвесторам будет возмещен ущерб. Полномочиями по утверждению порядка определения размера компенсации и возмещения ущерба наделяется правительство РФ.

Если по решению правительства РФ игорная зона ликвидирована либо ее границы изменены после истечения 10 лет со дня ее создания, убытки инвесторам не возмещаются. При этом со дня принятия соответствующего решения правительства до фактической ликвидации игорной зоны должно пройти не менее трех лет. В случае принятия закон вступит в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Игорная зона - особый административно-территориальный объект в России, предназначенный для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр. Действуют они с 1 июля 2009 года. Любая игорная деятельность, проводящаяся вне таких зон, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, запрещена. Порядок создания и ликвидации игорных зон, их наименования и границы регулируются правительством. Игорные зоны должны размещаться за пределами населенных пунктов; также не планируется создание постоянных поселений на территории таких зон. В России пять активных игорных зон, одна - в стадии проектирования (в Крыму).