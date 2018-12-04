Путин и Назарбаев обсудили по телефону взаимодействие в рамках ЕАЭС и СНГ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора лидеров.

"В преддверии проводимых 6 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ обсуждены некоторые вопросы взаимодействия в рамках многосторонних интеграционных структур", - говорится в сообщении.

В пресс-службе казахстанского лидера, в свою очередь, сообщили, что главы государств рассмотрели график предстоящих встреч и "обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня".