Сеул и Вашингтон проведут 7 декабря встречу представителей по вопросам экономики

СЕУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Третье заседание высокопоставленных представителей Республики Корея и США по экономическим вопросам (SED) пройдет 7 декабря в Вашингтоне. Как сообщил во вторник южнокорейский МИД, стороны обсудят участие Сеула в реализации Индо-Тихоокеанской стратегии США.

Стороны будут представлять замминистра иностранных дел Южной Кореи по внешнеэкономическим связям Ли Тхэ Хо и помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх.

По данным внешнеполитического ведомства, они планируют обсудить экономическое сотрудничество, региональные стратегии, а также расширение южнокорейско-американского и глобального сотрудничества. Ожидается, что участники встречи также затронут ситуацию с санкциями против Ирана, пошлины на американские автомобили и соглашение о свободной торговле. При этом не планируется обсуждать вопросы санкционного давления на КНДР.

Первая подобная встреча прошла в ноябре 2015 года, вторая - в январе 2017 года.