{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мантуров: половина медицинского оборудования к 2025 г. должна производиться компаниями РФ

На данный момент этот показатель составляет 21%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Доля медицинского оборудования на внутреннем рынке РФ, произведенная отечественными компаниями, должна к 2025 году достичь 50%. На данный момент этот показатель составляет 21%, сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы ставим перед собой задачу выйти на показатели 50% рынка за счет российского производителя к 2025 году", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2012 году отечественная продукция составляла примерно 15% от общего объема рынка.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
Арест главы Nissan и Renault
СМИ: Nissan отверг предложение назначить нового руководителя со стороны Renault
Японский автоконцерн намерен провести 17 декабря совещание и утвердить преемника на освободившемся посту
Читать полностью