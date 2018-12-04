Мантуров: половина медицинского оборудования к 2025 г. должна производиться компаниями РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Доля медицинского оборудования на внутреннем рынке РФ, произведенная отечественными компаниями, должна к 2025 году достичь 50%. На данный момент этот показатель составляет 21%, сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы ставим перед собой задачу выйти на показатели 50% рынка за счет российского производителя к 2025 году", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2012 году отечественная продукция составляла примерно 15% от общего объема рынка.