Италия и Астраханская область будут реализовывать совместные проекты в АПК

АСТРАХАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Итальянские фермеры заинтересованы в реализации аграрных проектов в Астраханской области, где выращивают более 1,7 млн тонн овоще-бахчевой продукции в год. В частности, итальянцы готовы делиться своим опытом в интенсивном садоводстве, а также предлагают совместно выращивать морковь и чеснок, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе администрации региона.

В администрации уточнили, что перспективы сотрудничества Италии с Астраханской областью обсуждались на встрече почетного генерального консула Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани с врио губернатора региона Сергеем Морозовым.

"Почетный генконсул Италии на встрече подчеркнул, что итальянские фермеры готовы не только делиться опытом, но и создавать совместные производства. В частности, зарубежные аграрии рассматривают перспективы по выращиванию моркови и чеснока: астраханские почвы для этих культур подходят идеально", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в областном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности, для астраханских фермеров интересен опыт итальянцев в интенсивном садоводстве, технологии которого позволяют получать плоды с фруктовых деревьев уже на второй год (при обычных условиях - на пятый-шестой год). Сейчас это направление в регионе активно развивают, поэтому есть интерес и в итальянских саженцах. Кроме того, местные фермеры готовы покупать качественную итальянскую сельхозтехнику. Например, на астраханском томат-заводе 80% перерабатывающей техники итальянского производства.

Также, по данным пресс-службы администрации региона, итальянские компании заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере ветровой и солнечной энергетики. При этом врио губернатора региона подчеркнул, что "область готова обсудить самые разные направления сотрудничества".

По итогам января-октября 2018 года внешнеторговый оборот Астраханской области с Италией составил $8,2 млн. В регионе работают четыре предприятия с участием итальянского капитала в сфере торговли, строительства, архитектуры и общепита.