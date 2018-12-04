СМИ: Nissan отверг предложение назначить нового руководителя со стороны Renault

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan отверг предложение назначить нового председателя совета директоров вместо арестованного Карлоса Гона из числа кандидатур, предложенных его партнером по альянсу - французской компанией Renault. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на источники в бизнес-кругах.

По его сведениям, Nissan намерен провести 17 декабря совещание и утвердить преемника на освободившемся посту. Им, как ожидается, должен стать действующий президент компании Хирото Саикава. Тем не менее Renault хочет сохранить текущую ситуацию в рамках альянса и выступает за назначение своего представителя на пост председателя совета директоров Nissan с такими же полномочиями, какие были у Гона.

После заключения под стражу Гон был смещен с постов председателей совета директоров Nissan и связанной с ней корпорации Mitsubishi Motors, которые входят в трехсторонний альянс с Renault. Главой французской корпорации Гон пока формально остается. В настоящее время Renault имеет 43,4% акций Nissan, обладает правом назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров. Nissan имеет 15% акций Renault и лишен там права голоса.

Гон и один из его приближенных, член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы специальной следственной группой Токийской прокуратуры 19 ноября по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. В частности, Гон подозревается в том, что в течение пяти лет задекларировал только половину из полученного им вознаграждения за работу на посту главы Nissan в размере около 10 млрд иен (почти $89 млн).