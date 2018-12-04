Динамика активности в экономике соответствует прогнозу ЦБ по росту ВВП в 2018 г. на 1,5-2%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Динамика показателей экономической активности в РФ в октябре соответствовала прогнозу Банка России, предполагающему рост ВВП на 1,5-2% в 2018 году, сообщается в очередном комментарии регулятора по экономике РФ.

"Российская экономика растет темпами, близкими к потенциальным. Динамика показателей экономической активности в октябре соответствовала прогнозу Банка России, предполагающему рост ВВП на 1,5-2% в 2018 году, в том числе расходов на конечное потребление домашних хозяйств - на 2,5-3%, валового накопления основного капитала - на 1,5-2%", - говорится в документе.

Отмечается, что, по предварительной оценке Росстата, годовой прирост ВВП в III квартале 2018 года составил 1,3%, что соответствует нижней границе прогноза Банка России в 1,3-1,7%, опубликованного в августовском комментарии.

"Инвестиционная активность в III квартале 2018 года, как и ожидалось, была достаточно высокой. Годовой темп прироста инвестиций в основной капитал составил 5,5% после 2,8% в предыдущем периоде, что отчасти связано с эффектом базы. С учетом этого Банк России сохраняет оценку темпа прироста валового накопления основного капитала на уровне 0,8-1,3% в III квартале", - отмечает регулятор.