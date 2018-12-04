Калининград стал лидером по урожайности кукурузы в России по итогам 2018 года

КАЛИНИНГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Калининградская область завершила уборочную кампанию и вышла в лидеры по урожайности кукурузы в России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства области, сославшись на данные Министерства сельского хозяйства РФ.

"По оперативной информации Министерства сельского хозяйства России на 26 ноября, Калининградская область занимает первое место в стране по урожайности кукурузы (113 центнеров с гектара в бункерном весе). На некоторых полях региона урожайность этой культуры достигала 200 центнеров с гектара", - говорится в сообщении. В среднем по России, по данным ведомства, урожайность кукурузы в этом году составила 49 центнеров с гектара.

"В этом году сложились очень благоприятные погодные условия для кукурузы, которые позволили сформировать высокий урожай. Плюс высокоэффективная, грамотная работа сельхозпроизводителей. Растениеводство в принципе ведется в регионе на высоком уровне. Это подтверждается тем, что на протяжении нескольких лет калининградские аграрии демонстрируют высокие результаты по урожайности зерна, рапса", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Как отметила министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова, лето 2018 года благоприятно отразилось на качестве пшеницы, выращенной в области. К продовольственной категории отнесено 192,5 тыс. тонн зерна - это 93% от валового сбора, что почти в 4 раза выше показателя прошлого года.

При этом, по данным минсельхоза региона, из-за сухого лета урожайность районированных сортов зерновых культур и рапса снизилась на 15% по сравнению с тремя предыдущими годами.

Площадь зерновых и зернобобовых культур составила 102 тыс. гектаров. Намолочено 442 тыс. тонн в бункерном весе, это на 5% больше, чем год назад. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 43,4 центнера с гектара (выше уровня 2017 года на 4%) и по урожайности зерновых и зернобобовых культур Калининградская область заняла восьмое место в рейтинге регионов России.

По данным областного минсельхоза, посевная площадь в хозяйствах всех категорий под урожай 2018 года составила в регионе 246,8 тыс. гектаров - 99% к уровню 2017 года. Снижение посевной площади было обусловлено переувлажнением почв в период озимого сева в сентябре-ноябре 2017 года.