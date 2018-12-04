Правительство рассмотрит проект закона по упорядочению установления тарифов ЖКХ

ГОРКИ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева рассмотреть в правительстве проект закона, который сделает тарифы на ЖКХ более прозрачными и не позволит регионам сильно их повышать.

"У нас еще с 1990-х годов были накоплены законодательные ошибки, которые позволяли в регионах повышать эти тарифы [на ЖКХ] выше, чем устанавливается правительством", - объяснил Артемьев на встрече с Медведевым. По его словам, за последний год зафиксировано около 800 случаев, когда законодательные органы на местах повышали тарифы выше уровня инфляции, причем делали это законно.

"Прошу Вашей поддержки в вынесении на правительство двух актов - по электроэнергетике и жилищно-коммунальному хозяйству с тем, чтобы Государственная дума могла принять поправки в закон", - обратился глава ФАС к председателю правительства. Он отметил, что с принятием нового законодательства "будет одна-единственная развилка: это будет предельный тариф, установленный правительством и с согласия правительства можно будет делать инвестпрограмму, когда нужно построить что-то новое, улучшить качество воды или уменьшить потери". Артемьев уточнил, что повышение тарифов в таком случае выше установленного федерального уровня будут возможны только в случае выполнения такой инвестиционной программы.

Тарифообразование в жилищно-коммунальной сфере

Медведев поинтересовался у Артемьева, как выполняется поручение по контролю за тарифообразованием в жилищно-коммунальной сфере. "Этот вопрос волнует большое количество людей", - подчеркнул он. Глава ФАС подчеркнул, что "правительству в последние годы проводило жесткую политику ограничения роста тарифов". Он напомнил, что предельные тарифы утверждались правительством РФ "по системе инфляция минус", "по сути они в сопоставимых ценах не росли, а уменьшались".

"У нас такого вообще в принципе не должно быть, когда бы тарифы росли выше, чем на 3,4,5%", - указал он. Однако из-за "законодательных ошибок" в регионах тарифы росли больше, подчеркнул Артемьев. "А у людей это вызывало недоумение, подчас переходящее в негодование", - отметил Медведев. Он считает такую реакцию вполне обоснованной, поскольку граждане, зная о показателях инфляции, не могут понять увеличение тарифов ЖКХ на более существенные значения.

Артемьев добавил, что зафиксированы случаи, когда тарифы ЖКХ поднимались на 76%. "Я уж не говорю об экстремальных случаях, с которыми надо разбираться, но даже такое [менее значительное повышение тарифов] раздражает, это неправильно", - подчеркнул председатель правительства. Артемьев отметил, что проект закона прошел необходимые согласования.