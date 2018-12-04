{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Правительство рассмотрит проект закона по упорядочению установления тарифов ЖКХ

По словам Дмитрия Медведева, за последний год зафиксировано около 800 случаев, когда органы на местах незаконно повышали тарифы выше уровня инфляции

ГОРКИ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева рассмотреть в правительстве проект закона, который сделает тарифы на ЖКХ более прозрачными и не позволит регионам сильно их повышать.

"У нас еще с 1990-х годов были накоплены законодательные ошибки, которые позволяли в регионах повышать эти тарифы [на ЖКХ] выше, чем устанавливается правительством", - объяснил Артемьев на встрече с Медведевым. По его словам, за последний год зафиксировано около 800 случаев, когда законодательные органы на местах повышали тарифы выше уровня инфляции, причем делали это законно.

"Прошу Вашей поддержки в вынесении на правительство двух актов - по электроэнергетике и жилищно-коммунальному хозяйству с тем, чтобы Государственная дума могла принять поправки в закон", - обратился глава ФАС к председателю правительства. Он отметил, что с принятием нового законодательства "будет одна-единственная развилка: это будет предельный тариф, установленный правительством и с согласия правительства можно будет делать инвестпрограмму, когда нужно построить что-то новое, улучшить качество воды или уменьшить потери". Артемьев уточнил, что повышение тарифов в таком случае выше установленного федерального уровня будут возможны только в случае выполнения такой инвестиционной программы.

Тарифообразование в жилищно-коммунальной сфере

Медведев поинтересовался у Артемьева, как выполняется поручение по контролю за тарифообразованием в жилищно-коммунальной сфере. "Этот вопрос волнует большое количество людей", - подчеркнул он. Глава ФАС подчеркнул, что "правительству в последние годы проводило жесткую политику ограничения роста тарифов". Он напомнил, что предельные тарифы утверждались правительством РФ "по системе инфляция минус", "по сути они в сопоставимых ценах не росли, а уменьшались".

"У нас такого вообще в принципе не должно быть, когда бы тарифы росли выше, чем на 3,4,5%", - указал он. Однако из-за "законодательных ошибок" в регионах тарифы росли больше, подчеркнул Артемьев. "А у людей это вызывало недоумение, подчас переходящее в негодование", - отметил Медведев. Он считает такую реакцию вполне обоснованной, поскольку граждане, зная о показателях инфляции, не могут понять увеличение тарифов ЖКХ на более существенные значения.

Артемьев добавил, что зафиксированы случаи, когда тарифы ЖКХ поднимались на 76%. "Я уж не говорю об экстремальных случаях, с которыми надо разбираться, но даже такое [менее значительное повышение тарифов] раздражает, это неправильно", - подчеркнул председатель правительства. Артемьев отметил, что проект закона прошел необходимые согласования.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАртемьев, Игорь ЮрьевичРоссия
Арест главы Nissan и Renault
СМИ: Nissan отверг предложение назначить нового руководителя со стороны Renault
Японский автоконцерн намерен провести 17 декабря совещание и утвердить преемника на освободившемся посту
Читать полностью