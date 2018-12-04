Госдолг Карелии сократился за 11 месяцев почти на треть

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 декабря. /ТАСС/. Объем государственного долга Карелии с начала 2018 года сократился почти на 7,8 млрд рублей и на 1 декабря составил 17,2 млрд рублей, сообщил во вторник минфин региона.

"Объем государственного долга на 1 декабря составил 17 млрд 235 млн рублей и снизился по сравнению с началом года на 7 млрд 752 млн рублей, или на 31%", - говорится в сообщении.

Сейчас уровень госдолга на 5,5 млрд рублей ниже предельно запланированного на конец года, сообщила ТАСС начальник управления доходов и государственного долга минфина Карелии Светлана Третьякова. Регион сократил обязательства по коммерческим и бюджетным кредитам, госгарантиям и ценным бумагам, уточнила она.

Снизить долг удалось за счет поступления дополнительных доходов и погашения дорогих кредитов. Рефинансирование коммерческих займов позволило снизить среднюю ставку по трехлетним кредитам до 8,27% годовых с 9,33%, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

"Расходы на обслуживание долга сокращены на 270 млн рублей по сравнению с первоначально утвержденными назначениями", - добавила пресс-служба.

По данным Минфина региона, доходы бюджета Карелии за десять месяцев 2018 года составили 27,3 млрд рублей, что на 26,9%, или 5,8 млрд рублей больше аналогичного показателя предыдущего года.