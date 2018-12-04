Власти Франции ввели мораторий на цены на топливо на шесть месяцев

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Франции вводят мораторий на рост цен на дизельное топливо и бензин на полгода. Об этом объявил премьер-министр Эдуар Филипп.

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Введение моратория - одно из требований участников движения "желтые жилеты". По словам Филиппа, "никакие налоги не стоят единства общества". "Я услышал гнев французов", - подчеркнул премьер.

"Сейчас время диалога. Я глубоко убежден в том, что, если французы соберутся за столом переговоров, то можно будет найти решения. И именно это я предлагаю", - заявил премьер.

"Выслушав всех моих собеседников во время консультаций последних дней, я приостанавливаю ряд налоговых мер", - сказал Филипп. Он уточнил, что "вводится мораторий на шесть месяцев на повышение налогов на автомобильное топливо".

Кроме этого, по его словам, "тарифы на электричество и газ не будут повышаться во время переговоров в течение зимы". Также, как отметил премьер, власти приняли решение отложить введение новых правил технического контроля автомобилей на полгода. Вместе с тем он пообещал прийти в ходе предстоящих переговоров к менее дорогостоящей системе.

"Французы, надевшие желтые жилеты, хотят, чтобы налоги снижались, а работа - оплачивалась, - заметил Филипп. - Этого же хотим и мы".