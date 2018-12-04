Споры США с Индией и Швейцарией рассмотрит арбитраж ВТО

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Споры США по пошлинам на сталь и алюминий с Индией и Швейцарией будут рассмотрены третейскими группами Всемирной торговой организации (ВТО).

Такое решение принял во вторник Орган ВТО по разрешению споров (ОРС), сообщил журналистам по итогам заседания на условиях анонимности торговый представитель в Женеве.

"ОРС, рассмотрев второй запрос Швейцарии и Индии, решил учредить две панели арбитров", - отметил он и пояснил, что эти третейские группы рассмотрят вопрос о том, "соответствуют ли правилам ВТО дополнительные пошлины, введенные США на определенные виды продукции из стали и алюминия". Представитель напомнил, что с учетом этого решения в ВТО учреждены уже девять третейских групп для разбирательства тяжб, касающихся дополнительных пошлин США на металлы. На заседании ОРС 21 ноября семь таких групп были созданы по инициативе России, Евросоюза, Канады, Китая, Мексики, Норвегии и Турции.

Девять пожаловавшихся на США членов ВТО считают, что введенные американской стороной 10-процентные пошлины на алюминий и 25-процентные - на сталь представляют собой шаги по защите собственной промышленности от последствий импорта, что означает нарушение соглашения ВТО о защитных мерах в торговле. Однако американская делегация в ответ на это утверждает, что действия Вашингтона соответствуют правилам организации, поскольку речь идет об "исключении из правил ВТО на основе соображений национальной безопасности".

Соединенные Штаты в свою очередь также инициировали в ВТО тяжбы с рядом стран, принявших ответные меры после того, как Вашингтон ввел дополнительные пошлины на сталь и алюминий. Как напомнил торговый представитель, третейские группы были учреждены ранее по просьбе США для рассмотрения споров на эту тему с Канадой, Китаем, ЕС и Мексикой.

Во вторник ОРС рассмотрел также запрос Соединенных Штатов о создании такой группы по спору с Россией, однако эта просьба была отклонена, ввиду возражений РФ. Согласно правилам ВТО, запрос может быть отклонен только один раз, и в случае поступления со стороны США новой просьбы решение об учреждении панели арбитров будет принято автоматически на следующем заседании ОРС.

В марте этого года США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Они применяются ко всем странам, за исключением Австралии и Аргентины. Бразилия и Южная Корея были освобождены лишь от пошлин на сталь. Минэкономразвития РФ оценивало ущерб от американских пошлин на алюминий и сталь в $600 млн. В ответ Россия ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США. Под них подпали некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокно.