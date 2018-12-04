Медведев сообщил о решениях кабмина, касающихся отчетности бенефициаров

ГОРКИ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о решениях кабинета министров об отчетности и контролю за бенефициарами.

"Это три постановления правительства, касающиеся отчетов по владениям (с бенефициарным владением) в самых разных юрисдикциях с тем, чтобы в этом случае сама обязанность по получению информации и предоставлению информации для отчетности возлагалась на этих владельцев", - сказал премьер-министр на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. По мнению Медведева, "это позволит более четко, более оперативно выстроить работу и лучше контролировать соблюдение антимонопольных правил".

Артемьев поблагодарил за принятые правительственные решения, поскольку до сих пор "был ряд неопределенностей", когда бенефициарным владельцам было не вполне понятно в какие сроки, кому, какие документы предоставлять. "Сейчас будет выстроена система регламентов", - отметил он. По мнению главы ФАС, "самое главное, что инвесторы будут знать, что по-другому мы не имеем права действовать, это значит, что мы здесь наведем порядок".

"Это им [инвесторам] упрощает жизнь, они понимают, что с них будут требовать, а чего требовать не должны", - считает председатель правительства.