Закон о мобильной торговле может быть принят в апреле 2019 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Законопроект о нестационарной и мобильной торговле будет внесен в Госдуму на этой неделе, закон может быть принят уже в апреле 2019 года. Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Правительство его [законопроект] одобрила. Я думаю, что завтра-послезавтра он будет внесен в Думу. Согласно поручению президента, его должны принять до апреля месяца следующего года", - сказал он, выступая на форуме "Малый и средний ретейл в России".

По его словам, это шаг вперед, впервые такое внимание на федеральном уровне уделено малому бизнесу. "Речь идет о том, чтобы люди имели возможность торговать, ставить объекты, фудтраки на законных основаниях так, как положено. Вот этот законопроект направлен на решение ключевого момента - места. Места будут предоставляться на долгосрочных правах с правом продления без торгов. Сейчас бытует позиция, что малый бизнес - это стартап и ты должен поторговать и уйти, но это несправедливо в высшей степени. Законопроект, мы надеемся, поборется", - пояснил Кузнецов.

Версия законопроекта не отличается от первоначальной в базовых вещах, принципы сохраняются, сообщил представитель Минпромторга. "Первый принцип - меняется место, сохраняется бизнес. Второй принцип - принцип продления договора без торгов, третий - рамочные правила по внешнему виду должны быть установлены нормативным актом", - подчеркнул он.

Ранее глава министерства Денис Мантуров сообщил, что принятие закона о нестационарной мобильной торговле позволит реализовать 4,5 млн т сельхозпродукции и создать 250 тыс. рабочих мест. Мантуров отмечал, что, по расчетам Минпромторга, порядка 50 тыс. грузовиков и легкого коммерческого транспорта будет приобретаться предпринимателями для реализации своей деятельности.

О законопроекте

Правительство РФ по итогам заседания 29 ноября одобрило законопроект о совершенствовании правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли. Документ закрепляет общие принципы юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов, устанавливает возможность ведения нестационарной или мобильной торговли по заявительному принципу любым хозяйствующим субъектом в местах, признанных общедоступными для размещения таких торговых объектов.

В настоящее время объекты нестационарной торговли в регионах размещаются на различных правовых основаниях и условиях. При этом не учитываются особенности развозной торговли и использования мобильных торговых объектов на базе автотранспортных и других механических средств. На федеральном уровне единообразных подходов в этой части не установлено, что препятствует развитию малого и среднего торгового предпринимательства, отметили в правительстве.

Подготовленный Минпромторгом законопроект уточняет соответствующую терминологию и приводит ее в соответствие с современными требованиями рынка, закрепляет в федеральном законодательстве варианты и общие принципы юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов.

Документом также закрепляется принцип "меняется место - сохраняется бизнес", позволяющий гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационарного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. Устанавливается и минимальный срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта - пять лет.

Согласно документу, уточняются требования к схемам размещения нестационарных или мобильных торговых объектов в населенных пунктах, при этом предусматривается возможность общественного обсуждения с местными жителями изменений этой схемы.