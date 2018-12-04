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Долг россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума

При этом доля ипотечных кредитов в общем объеме задолженности выросла до 42,5%, отмечается в докладе Всемирного банка
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совокупный объем задолженности россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума, говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

Это значение превышает предыдущий максимум, зарегистрированный в конце 2014 года, указывают эксперты.

Структура кредитов населению за последние десять лет изменилась: долги по валютным кредитам почти исчезли, и доля рублевых кредитов составляет 99,3%.

Эксперты также отмечают возобновление роста доли ипотечных кредитов. "В России доля рублевых ипотечных кредитов росла быстрыми темпами в 2008 году, после чего оставалась стабильной вплоть до 2014 года", - говорится в докладе. С 2014 года доля ипотечных кредитов вновь начала расти и в настоящее время достигла 42,5% от общей задолженности населения. В то же время доля ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте, сократилась в России "до незначительных величин".

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