Губернатор Чукотки рассказал Медведеву о планах наладить мобильную связь в регионе

ГОРКИ, 4 декабря. /ТАСС/. Проект по благоустройству жизни кочевых народов планируется реализовать на Чукотке, доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву губернатор округа Роман Копин.

"Совместно с коренными жителями мы начали эксперимент по обустройству быта оленеводов в тундре, это попытка сделать современное кочевое жилье, оснастить его средствами связи, транспортом, альтернативными источниками энергии", - рассказал Копин.

Глава кабинета министров на это заметил, что 10 лет назад во время поездки в тундру разговаривал с местными жителями, у которых заметил мобильные телефоны. Тогда Медведев узнал, что связи у оленеводов нет, а мобильные телефоны им нужны, чтобы делать с их помощью фотографии. "Пора бы уже и связь провести", - указал председатель правительства. "Это для нас самый важный вопрос", - подтвердил Копин.

Губернатор также сообщил о других проектах, выполняемых на Чукотке. Среди них в первую очередь он назвал формирование комфортных условий для местных жителей, обеспечение качественными медицинскими услугами. По его словам, в этом году завершилось строительство медицинского объекта, который оборудован аппаратом МРТ, которого ранее в регионе не было.

"До конца года мы завершаем реконструкцию больницы в городе Певек - это самый северный город страны, там предусмотрен высокий уровень диагностики, в том числе, сердечно-сосудистых патологий и оказание экстренной медицинской помощи, как для жителей, так и для тех, кто пользуется Северным морским путем", - отметил Копин.

Кроме того он доложил об оснащении учреждений среднего профессионального образования необходимым оборудованием, благодаря чему в регионе будут готовиться квалифицированные медицинские кадры.