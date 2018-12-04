Немецкая компания планирует открыть диализный центр в Карелии в 2019 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 декабря. /ТАСС/. Немецкая компания B.Braun планирует открыть весной 2019 году диализный центр в Карелии для больных с почечной недостаточностью, сообщила во вторник генконсул Германии в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд на встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым в карельском правительстве.

"Одним из приоритетов для меня является экономическое сотрудничество. Накануне я встречалась с представителями компании B.Braun, которая весной 2019 года откроет в Карелии диализный центр", - сказала Адерхольд, не уточнив подробности инвестпроекта.

В январе 2018 года в Москве глава Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор немецкой компании B.Braun Avitum Russland Тйаги Судханшу подписали соглашение о намерениях по созданию диализного центра в регионе.

"Мы бы хотели, чтобы в нашей республике появился гемодиализный центр европейского уровня. Конечно, в этом заинтересованы наши граждане", - отметил Парфенчиков.

На встрече с генконсулом глава Карелии также отметил, что привлечь немецкий бизнес в республику также может проект создания особой экономической зоны в поселке Вяртсиля на границе с Финляндией, а также льготы на двух территориях социально-экономического опережающего развития.

Немецкая компания B.Braun является одним из ведущих мировых производителей медицинских изделий и оборудования, которая активно работает на российском рынке здравоохранения. Гемодиализ - метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности.