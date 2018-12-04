Ленобласть планирует увеличить объем несырьевого экспорта к 2025 году на 90%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область планирует увеличить объем несырьевого экспорта к 2025 году на 90% по сравнению с 2017 годом, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник на пресс-конференции.

"К 2025 году мы ожидаем, что по сравнению с 2017 годом рост несырьевого экспорта у нас составит 90%", - сказал Дрозденко. Он сообщил, что в 2018 году этот показатель вырос на 15%, а общий рост экспорта, включая сырьевой, составил 21%.

Регион экспортирует шины, табачную и сельскохозяйственную продукцию и другой товар, в частности - яйца, добавил он. "Обычные куриные яйца, по которым мы сегодня являемся лидером в России: 90% российского яйца, которое продается за рубеж, приходится на Ленинградскую область", - сообщил Дрозденко. Наладить экспортные связи удалось Синявинской птицефабрике, добавил губернатор.

Власти области рассчитывают показатели по несырьевому экспорту отдельно, сообщил Дрозденко.

"Мы растем в том числе за счет сырьевого экспорта - через нас продается нефть, газ, уголь, руда и многое другое. Но мы ведем отдельную статистику по росту несырьевого экспорта", - сказал губернатор.