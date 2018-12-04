Лидеры ЕАЭС 6 декабря обсудят регулирование интернет-рынков и формирование рынка нефти

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Согласованная политика по регулированию интернет-рынков, развитие сетевых технологий, формирование общих рынков нефти, газа и нефтепродуктов будут обсуждаться на предстоящем 6 декабря в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Лидеры заслушают доклад председателя коллегии Евразийской экономической комиссии о ходе реализации цифровой повестки ЕврАзЭС до 2025 года, предусматривающей осуществление странами согласованной политики в области регулирования интернет-рынка и развития сетевых технологий. На рассмотрение глав государств-членов ЕврАзЭС будет вынесена подготовленная Евразийской комиссией программа формирования к 2025 году общих рынков нефти и газа", - сказал Ушаков.

Он сообщил, что на предстоящем заседании будет обсуждено распределение пошлин между странами-членами ЕврАзЭС. "На заседании главам государств предстоит согласовать нормативы распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕврАзЭС.

По словам Ушакова, на заседании будут обсуждаться возможности дальнейшего развития интеграционных процессов. Подготовлен проект декларации об углублении интеграции в рамках Евразийского экономического союза, который, как сообщил Ушаков, предусматривает совместные действия по созданию единых рынков товаров и услуг, развитию торгово-инвестиционных связей, укреплению производственной и технологической кооперации.

Он также отметил, что в проекте документа ставится задача по сближению валютно-финансовой и денежно-кредитной политики, выстраиванию эффективных транспортно- логистических цепочек, углублению сотрудничества в социально-гуманитарной и образовательной сферах. Как сообщил Ушаков, участие в заседании примут президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

Многостороннее сотрудничество

Также лидеры государств ЕАЭС обсудят вопросы, связанные со вступлением в силу Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном.

"Повестка дня заседания в расширенном составе включает в себя обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества, в том числе, основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2019 год, вступления в силу Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Ираном, а также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР", - сказал Ушаков. Кроме того, по его словам, на предстоящем заседании будут рассмотрены вопросы развития кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Ушаков напомнил, что Россия председательствует в ЕврАзЭС с 1 января текущего года, а в следующем году председательство переходит к Армении.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Бангладеш, Индонезией, Израилем, Сербией и Сингапуром. "В скором времени начнутся аналогичные консультации с Египтом и Индией", - уточнил помощник президента.

Также на заседании в расширенном составе будет присутствовать президент Молдавии Игорь Додон. Ушаков напомнил, что Молдавия является страной-наблюдателем при ЕврАзЭС.