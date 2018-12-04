Тверской кластер "Волжское море" соединят железной дорогой с Ленинградским вокзалом Москвы

НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Туристический кластер "Волжское море" в Тверской области будет соединен железнодорожным сообщением с Ленинградским вокзалом Москвы. Об этом рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы планируем <…> создание речного вокзала, который будет соединяться железной дорогой с Ленинградским вокзалом Москвы", - сказал глава региона. По его словам, по архитектуре новый объект будет выдержан в духе сталинского ампира, "для того чтобы сохранить стилистику и московского речного вокзала, и тверского". "Мы хотим, чтобы люди, которые будут путешествовать по водным путям, могли доехать на поезде "Ласточка", который у нас сейчас ходит, из Москвы без остановок до "Волжского моря", до Завидово, ориентировочно это 1 час 40 минут в пути занимает, и, таким образом, могли уже дальше продолжить свое путешествие по воде", - рассказал Руденя, отметив, что сейчас проход на судах через шлюзы из Москвы до "Волжского моря" составляет порядка 9 часов.

Также тверской губернатор пригласил Путина посетить туристический форум, который ежегодно проходит в летние месяцы в городе Конаково.

Проект туристического кластера "Волжское море" охватит территории особой экономической зоны "Завидово" и городов Калязин, Кимры, Конаково, Тверь и Весьегонск, которые будут развивать разные направления туризма. Ранее сообщалось, что стоимость создания кластера составит более 9 млрд рублей, 80% этой суммы - частные инвестиции. Ключевым объектом "Волжского моря" станет уникальный туристический транспортно-пересадочный узел на территории "Завидово", который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.