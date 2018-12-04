Ушаков: Россия и Греция обсуждают паромное сообщение между Салониками и Новороссийском

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и Греция обсуждают организацию паромного сообщения по маршруту Салоники - Новороссийск. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя предстоящую 7 декабря президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.

"Заметный потенциал сотрудничества имеется в сфере транспорта, прежде всего, морского, обсуждается организация паромного сообщения Салоники - Новороссийск", - сказал Ушаков.

Он также сообщил, что в стадии проработки находится проект поставок современных судов на подводных крыльях "Комета 120М" для пассажирского флота Греции.